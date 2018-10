Pistole an Kopf gehalten: Räuber überfallen Getränkemarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Zwei bewaffnete Räuber haben einen Getränkemarkt in Kassel überfallen. Die maskierten Täter kamen am Samstagabend in den Laden, gingen sofort zur Kasse und hielten dem Angestellten eine Pistole an den Kopf, wie die Polizei mitteilte. Sie stopften das Geld aus der Kasse in einen Beutel und verschwanden in der Dunkelheit. Die Polizei suchte bisher vergeblich nach den dunkel gekleideten Männern.