Mutmaßlicher Serienstraftäter bei Einbruch in Schule gefasst

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Kassel einen mutmaßlichen Serienstraftäter auf frischer Tat ertappt. Der 32-Jährige sei am frühen Freitagmorgen nach einem Einbruch in eine Schule festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor sei der Mann gewaltsam durch ein Fenster in die Schule eingedrungen und habe so den Alarm ausgelöst. Als die Sicherheitsleute ihn antrafen, hatte der 32-Jährige noch keine Beute bei sich. Sie hielten den Mann fest, bis die Polizei vor Ort war.

Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter. Er soll bereits weit über 100 Taten auf dem Kerbholz haben, hauptsächlich Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und kleinere Diebstähle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.