Mit Auto in Juwelierladen gefahren: Polizei hat Hinweise

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem gescheiterten Überfall auf einen Juwelierladen in Kassel geht die Polizei neuen Spuren nach. Es seien mehrere hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. So gibt es die Beschreibung einer Frau, die den Fluchtwagen gefahren haben soll. Am Dienstagnachmittag war in Kassels Fußgängerzone ein Kombi mit maskierten Insassen in einen Juwelierladen gefahren.

Das Fahrzeug beschädigte das Schaufenster, kam aber nicht ins Innere des Geschäfts. Daraufhin setzte der Fahrer zurück und floh. Am Rande der Kasseler Innenstadt ließen die Verdächtigen das Tatfahrzeug stehen. Sie stiegen in einen schwarzen Golf, an dessen Steuer laut Hinweisen eine Frau saß. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen liefen aber auf Hochtouren.

Die Polizei geht weiter von einem versuchten Raubüberfall auf das Geschäft aus. Sie suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur weiteren Flucht machen können.