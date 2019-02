Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lohfelden (dpa/lhe) - Ein maskierter Mann hat am Mittwochabend in Lohfelden (Landkreis Kassel) die 21-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter erbeutete dabei einige hundert Euro und mehrere Stangen Zigaretten, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete der Mann aus der Tankstelle in der Kasseler Straße Richtung Ortsmitte.