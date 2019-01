Mann nach Angriff auf vermeintlichen Geliebten vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel/Eschwege (dpa/lhe) - Mit einem Brecheisen, einem Messer und einem Hammer soll ein 57-Jähriger in Nordhessen auf den vermeintlichen Geliebten seiner Frau losgegangen sein. Deshalb steht der Mann von heute an vor dem Landgericht Kassel. Er ist wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft dachte der 57-Jährige aus Aserbaidschan irrtümlich, seine Frau habe ein Verhältnis.

Deswegen soll er mit seinem Auto das Fahrzeug des vermeintlichen Nebenbuhlers in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) gerammt haben, dann habe er in angegriffen. Das Opfer erlitt zwölf Stich- und Schnittwunden. Laut Gutachten war der Mann zur Tatzeit möglicherweise schuldunfähig, er sitzt momentan in einem psychiatrischen Krankenhaus. Bis Ende Februar sind fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt.