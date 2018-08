Mann bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei sucht nach zwei bislang unbekannten Männern, die in Kassel einen 41-Jährigen bewusstlos geschlagen und ausgeraubt haben sollen. Das Opfer hatte am Donnerstagmorgen in der Nähe des Kraftwerks Kassel geparkt und wurde von den Unbekannten nach einer Zigarette gefragt. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, wurde ihm dann mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Der 41-Jährige verlor das Bewusstsein und die Männer klauten sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel. Das Smartphone konnte später wiedergefunden werden. Die Täter sollen groß und dick gewesen und mit einem dunklen Audi vom Tatort geflüchtet sein.