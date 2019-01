Bewaffneter überfällt Tankstelle in Kassel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Überfall auf eine Tankstelle hat ein Mann in Nordhessen mit einer Pistole einen unbekannten Geldbetrag erbeutet. "Kasse öffnen und schnell" habe der mit einem Tuch, einer Sonnenbrille und einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze Maskierte zu dem 30-jährigen Angestellten einer Kasseler Tankstelle gesagt - und dabei mit einer silbernen Pistole gedroht, teilte die Polizei am Montagabend mit. Das Geld habe er in einen Jutebeutel gesteckt. Dann sei er zu Fuß entkommen, hieß es. Eine Zeugin lieferte eine Beschreibung des Täters. Eine Fahndung blieb jedoch zunächst ergebnislos.