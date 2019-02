Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Eine resolute Spielhallen-Angestellte hat in Kassel drei bewaffnete Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilte, bedrohte das Trio die 46 Jahre alte Frau am Sonntagabend mit Schusswaffen und verlangte das Geld aus der Kasse. Statt das Geld herauszugeben, begann die Angestellte laut zu schreien und hielt den verunsicherten Räubern einen Stock entgegen. Daraufhin flüchteten die Täter und tauchten ohne Beute in der Dunkelheit unter.