52-Jähriger fährt seine Lebensgefährtin absichtlich an

Kassel (dpa/lhe) - Ein 52-Jähriger hat seine Lebensgefährtin in Kassel nach einem Streit absichtlich angefahren und dadurch schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Dienstag mit seinem Auto auf seine 50-Jährige Lebensgefährtin zugefahren und erfasste sie auf einem Gehweg. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den 52-Jährigen zunächst fest, ließen ihn jedoch anschließend wegen nicht ausreichend vorhandener Haftgründe wieder frei. Gegen den Mann bestand zunächst der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.