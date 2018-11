18 Jahre alter Schwarzfahrer verletzt Polizist in ICE

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Nachdem er in einem ICE beim Schwarzfahren erwischt wurde, hat ein 18 Jahre alter Mann einen Polizisten verletzt. Zwei Beamte waren dem Zugbegleiter am Freitag zur Hilfe gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Polizist erlitt Verletzungen an Hand und Schulter, den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und eines tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte.

Der junge Mann fiel laut Polizei bei der Fahrscheinkontrolle ohne Ticket auf. Weil er sich nicht ausweisen wollte und "sehr unkooperativ" gewesen sei, seien die zwei Polizisten dazugekommen. Nach dem Handgemenge wurde der 18-Jährige gefesselt und in Kassel-Wilhelmshöhe der Bundespolizei übergeben.