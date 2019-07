Betrunkenes Paar: Sex auf der Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlstadt (dpa/lby) - Mit ungehemmtem Sex hat sich ein Paar auf einer Straße in Unterfranken vergnügt. "Die andauernde Hitze und reichlich Alkohol" seien den Beiden wohl zu Kopf gestiegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch von zwei Passanten ließ sich das Paar am Donnerstagabend am Rand einer Straße in der Innenstadt von Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) nicht stören.

Laut Polizei zwinkerte die betrunkene 42-jährige Frau einem Passanten noch zu. Ihr 28 Jahre alter Begleiter hatte den Angaben zufolge knapp zwei Promille Alkohol intus. Die beiden erwartet eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.