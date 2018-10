Gefangene misshandelt: Afghanischer Ex-Offizier in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe/Ebersberg (dpa/lby) - Weil er Gefangene misshandelt haben soll, ist Haftbefehl gegen einen ehemaligen afghanischen Offizier erlassen worden. Der 26-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mitteilte. Der Mann war am vergangenen Donnerstag im oberbayerischen Landkreis Ebersberg festgenommen worden. Auch seine dortige Wohnung wurde durchsucht.

Gemeinsam mit anderen soll der 26-Jährige bei Verhören in Afghanistan drei gegnerische Kämpfer "grausam und unmenschlich behandelt" haben. Während eine Sicherheitskraft mit einem Sturmgewehr die Vernehmung absicherte, habe der Offizier die Gefangenen zusammen mit einer weiteren Person befragt und misshandelt: Der 26-Jährige zog demnach einen der Gegner an den Haaren und schlug ihn. Die zweite Person habe einen Gefangenen mit einem Plastikrohr geschlagen und einen anderen Gefangenen umgestoßen und mehrfach auf ihn eingeschlagen.

Wann sich die mutmaßlichen Misshandlungen ereignet haben sollen und seit wann sich der 26-Jährige in Deutschland aufhält, wollte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft nicht sagen.