Feuerwerk aus Müllwagen auf Radfahrerin geworfen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Beifahrer eines Müllfahrzeugs in Karlsruhe soll Knallkörper auf eine Fahrradfahrerin und ihre Tochter geworfen haben. Der Vorfall habe sich am Montagmorgen ereignet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 41 Jahre alte Frau habe Knallgeräusche gehört und Brandflecken auf ihrer Jacke und der Jacke ihrer vierjährigen Tochter festgestellt. Beamte kontrollierten das Müllfahrzeug und befragten die vier Arbeiter, die sich aber unkooperativ gezeigt hätten.

Die Stadt Karlsruhe reagierte am Dienstag mit dem Hinweis, dass die Fahrzeugbesatzung sofort zum Gespräch gebeten worden sei. Der Stadtverwaltung sei sehr daran gelegen, dass der Sachverhalt so schnell wie möglich aufgeklärt werde.