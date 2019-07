Nach erneutem Brand: Polizei fasst Tatverdächtigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlshagen (dpa/mv) - Knapp drei Wochen nach einem größeren Waldbrand in einem munitionsbelasteten Gebiet bei Karlshagen auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) hat es dort erneut gebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, brannte der Waldboden an einer Stelle zwischen Karlshagen und Peenemünde am Dienstagnachmittag. Da Anwohner einen Verdächtigen beobachtet hatten, waren Polizei und Feuerwehr schnell vor Ort. Die Kameraden löschten das Feuer. Die Polizei fasste den Verdächtigen, obwohl er sich in der Nähe versteckt gehalten hatte.

Der Tatverdächtigen, der aus dem polnischen Südteil der Insel gekommen sein soll, wurde zunächst festgenommen. Er kam nach einer Vernehmung in Heringsdorf wieder auf freien Fuß. Gegen den 58-Jährigen wird in dem Zusammenhang auch wegen des Brandes vor drei Wochen ermittelt. Ein Motiv sei noch nicht klar.

Am 26. Juni war bei enormer Sommerhitze ein Feuer am frühen Nachmittag in dem Waldgebiet zwischen Peenemünde und Karlshagen ausgebrochen. Erst hatte nur etwa ein Hektar Wald gebrannt. Da die Löscharbeiten wegen unklarer Munitionsreste im Sperrgebiet sicherheitshalber gestoppt wurden, konnte sich das Feuer auf etwa sechs Hektar ausdehnen. Nachdem der Munitionsbergungsdienst Entwarnung gegeben hatte, konnten 75 Kameraden den Brand löschen.

Die Ursache für den Brand war bisher unklar, es bestand aber Verdacht der Brandstiftung. Das Sperrgebiet betrifft eine alte Raketenfertigungsstätte südlich von Peenemünde, die 1945 von Alliierten bombardiert worden war. Auf der Ostsee-Insel ist derzeit Hochsaison, in der sich Zehntausende Urlauber dort erholen.