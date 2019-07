Diebe stehlen reihenweise moderne Räder im Süden von Usedom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamminke (dpa/mv) - Unbekannte haben im Süden der Insel Usedom am Wochenende in einer Nacht zwölf Räder, darunter drei E-Bikes, gestohlen. Von den Rädern und Tätern fehle bisher jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg. Die Zweiräder seien an mehreren Stellen in der Gemeinde Kamminke mit Schlössern gesichert gewesen. Der Schaden wurde auf rund 18 000 Euro geschätzt. Die Polizei empfahl Vermietern, Urlaubern Keller oder andere Räume zur Verfügung zu stellen, um die Räder angesichts der Diebstahlserien besser zu sichern.

Die bei Urlaubern aus Ostdeutschland beliebte Ostseeinsel Usedom war schon 2018 der Schwerpunkt beim Diebstahl von hochwertigen Rädern in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Teil der gestohlenen Räder war damals bei einem Händler in Stettin (Szczecin) sichergestellt worden.