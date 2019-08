Züge der Städtebahn mit Farbe besprüht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Züge der eingestellten Städtebahn sind in Dresden mit Farbe besprüht worden. Auf etwa 180 Quadratmetern wurden die Triebwagen in Königsbrück, Kamenz und Dresden-Altstadt Ziel von Graffitisprayern, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Die Höhe des Sachschadens liege bei etwa 5400 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Die Straftaten seien in der Zeit vom 25. bis 31. Juli begangen worden. Die Städtebahn hatte am 25. Juli den Betrieb auf allen Strecken eingestellt.