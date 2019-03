Mehr Verurteilungen wegen Unfallflucht in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen werden immer mehr Menschen wegen Unfallflucht belangt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, stieg die Zahl derer, die wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt wurden, von 2013 bis 2017 von gut 2400 auf mehr als 2500 an. Der Clubsyndikus des ADAC Sachsen, der Leipziger Rechtsanwalt Thomas Kuhne, spricht von einem "großen Problem". Viele Unfallflüchtigen wüssten nicht, was ihnen bei einer Verurteilung drohe. So werde bei einem Schaden von mehr als 1300 Euro unter anderem die Fahrerlaubnis entzogen.