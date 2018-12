Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Kurz vor dem Weihnachtsfest sind in Kaiserslautern 30 Pakete gestohlen worden. Ein Unbekannter habe sie in der Nacht zu Sonntag aus dem Lieferwagen eines Paketdienstes entwendet, teilte die Polizei am Montag mit. Dazu habe er die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. In der gleichen Nacht wurde ein weiteres Auto aufgebrochen, das etwa anderthalb Kilometer entfernt geparkt war. Die Polizei sucht nach Zeugen.