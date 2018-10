Mit Drogen im Gepäck aufgeflogen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern/Homburg (dpa/lrs) - Mit allerlei Drogen im Gepäck ist der Bundespolizei ein 21-jähriger Saarländer am Hauptbahnhof Kaiserslautern ins Netz gegangen. Neben rund anderthalb Kilogramm Marihuana hatte der Mann am Dienstag LSD, Ecstasy-Tabletten, Haschisch und Ketamin bei sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie schätzte den Verkaufswert der Drogen auf einen fünfstelligen Betrag. Der 21-Jährige aus Homburg ist derzeit auf freiem Fuß. Einen bei der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl lehnte die Behörde ab. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann dauern noch an.