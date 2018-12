Marihuana im Fitnessstudio gelagert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein mutmaßlicher Drogenhändler hat in seinem Spind im Umkleideraum eines Fitnessstudios in Kaiserslautern Marihuana gelagert und damit die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Zunächst hätten Mitarbeiter den verräterischen Geruch bemerkt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie verständigten am Montag die Polizei. Die Beamten fanden in dem Schrank rund 146 Gramm Marihuana sowie bei der späteren Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen im Donnersbergkreis weitere 200 Gramm Drogen sowie Bargeld in vierstelliger Höhe.