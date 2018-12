Mann will Polizei mit gefälschtem Führerschein täuschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 23-Jähriger hat der Polizei in Kaiserslautern bei einer Kontrolle einen gefälschten Führerschein vorgelegt. Nun wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen ihn ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der junge Mann hatte bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag zunächst keinen Führerschein vorzeigen können und sollte das Dokument deshalb nachträglich vorzeigen.

Als er die Fahrerlaubnis später auf einem Revier vorlegte, wurden die Beamten misstrauisch. "Wie sich herausstellte, war der Führerschein gefälscht", erklärte ein Polizeisprecher. Ob der Mann überhaupt eine echte Fahrerlaubnis besitzt oder ohne unterwegs war, blieb zunächst unklar.