Mann mit Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Mann mit einer Spielzeugwaffe in der Hand hat am Freitagmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Attrappe habe einer echten Waffe täuschend ähnlich gesehen, teilte die Polizei mit. Mehrere Passanten hatten den Notruf alarmiert. Der 24-Jährige gab gegenüber den Beamten an, er habe die Spielzeugpistole für seine Kinder gekauft. Ihm droht nun ein Ordnungsgeld.