Einbrecher in Schule: Blutspuren hinterlassen

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Einbrecher haben in einer Schule im Süden von Rheinland-Pfalz Blutspuren hinterlassen. Gestohlen wurde nichts, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sollen sich die Täter in Kaiserslautern gewaltsam den Zugang zu gleich zwei Gebäudetrakts der Schule verschafft haben. Laut Polizei zerstörten sie zunächst mit Steinen ein Fenster und stiegen ein.

Nachdem sie in dem Gebäudeteil offenbar nicht fündig wurden, versuchten die Einbrecher in einen anderen Bereich zu gelangen - wieder zerstörten sie mit Steinen ein Fenster. Weil an einer der beiden Scheiben Blut gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass sich einer der Täter beim Einsteigen in das Gebäude verletzte und die Unbekannten schließlich ohne Beute flüchteten.