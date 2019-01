Beziehungsstreit eskaliert: Schüsse mit Schreckschusswaffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Beziehungsstreit mit Schlägen und Schüssen hat die Polizei in Kaiserslautern beschäftigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lauerte ein 21-Jähriger am Dienstag gemeinsam mit einem 24-jährigen Bekannten seiner Ex-Freundin und deren neuem 31-jährigen Freund auf. Diesem schlug der 21-Jährige ins Gesicht, bedrohte ihn mit einer Pistole und feuerte mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in die Luft. Anschließend ergriffen die beiden mutmaßlichen Täter die Flucht. Wenig später konnten die beiden in der Wohnung des 24-Jährigen festgenommen werden. Die Schreckschusswaffe trug der 24-Jährige bei sich.