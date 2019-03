Betrunkener randaliert und verletzt Sicherheitsmitarbeiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein betrunkener Mann hat in einem Krankenhaus in Kaiserslautern randaliert und ist zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 41-Jährige am Samstagmorgen im Erdgeschoss der Klinik auf einer Bank gelegen und herumgepöbelt. Als der Sicherheitsdienst ihn aus dem Gebäude verweisen wollte, schlug der Mann auf den Mitarbeiter ein und randalierte dann in der Ambulanz weiter. Auch durch die verständigten Polizeibeamten ließ der Betrunkene sich nicht beruhigen und wurde schließlich mitgenommen. Der Sicherheitsmann erlitt leichte Verletzungen.