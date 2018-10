53 Cannabispflanzen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Kaiserslautern haben Beamte 53 Cannabispflanzen sowie mehrere hundert Gramm Marihuana entdeckt und sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde gegen den 39-jährigen Bewohner wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bei der Durchsuchung am Mittwoch entdeckten die Beamten neben der Cannabisplantage bereits abgeerntetes Marihuana. Gegenüber der Polizei machte der Mann keine Angaben. Der 39-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und kam anschließend wieder auf freien Fuß.