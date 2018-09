30-Jähriger nach Prügelattacke in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 30 Jahre alter Mann hat am Wochenende in Kaiserslautern mit Fäusten und Ellenbogen auf einen 49-Jährigen eingeprügelt und diesen schwer verletzt. Die Polizei konnte den Angreifer noch vor Ort festnehmen, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Gegen den 30-Jährigen wurde Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags verhängt. Sein Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Mit welcher Waffe ihm diese Stichwunden zugefügt wurden, war am Montag noch ebenso unklar wie die Hintergründe der Prügelei. Beide Männer waren der Polizei zufolge stark betrunken.