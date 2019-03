Crystal beschlagnahmt: Mann aus Raum Ravensburg in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Johanngeorgenstadt (dpa/sn) - Wegen Drogenschmuggels ist ein Mann aus dem Landkreis Ravensburg (Baden-Württemberg) in Sachsen in Untersuchungshaft gekommen. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, wurden bei einer Kontrolle des 52-Jährigen am Donnerstag in Johanngeorgenstadt 50 Gramm Crystal gefunden. Er hatte es in einem Kondom verpackt und am Körper versteckt. Bei der Kontrolle gab er es freiwillig heraus, hieß es. Im Fall einer Verurteilung droht ihm demnach eine mehrjährige Haftstrafe.

Johanngeorgenstadt hat einen Grenzübergang zu Tschechien. In dem Nachbarland Sachsens existieren viele Drogenküchen, die Crystal herstellen.