Diebe stehlen Orchester Kontrabass

Joachimsthal (dpa/bb) - Diebe haben in Joachimsthal (Landkreis Barnim) einem Orchester den Kontrabass gestohlen. Die Musiker hatten ihre Instrumente nach der Probe in einem Erholungsheim des Ortes zurückgelassen. Als einer von ihnen am Samstag sein Instrument holen wollte, stellte er nach Polizeiangaben fest, dass der Kontrabass fehlte. Das größte Orchester-Streichinstrument hat einen Wert von 8500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Kontrabass ist etwa 1,80 Meter groß und wiegt durchschnittlich etwa zehn Kilo.