Wieder Straßenbahn in Jena beschossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Unbekannte haben in Jena wieder eine Straßenbahn beschossen. Der oder die Täter feuerten einen unbekannten Gegenstand auf die fahrende Bahn ab, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Es sei niemand verletzt worden. Die Tram war am Samstag auf Höhe des Volksbades unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Eine Scheibe zersplitterte, fiel aber laut Polizei nicht aus der Fassung. Die Passagiere mussten aussteigen, bevor die Bahn in den Betriebshof gefahren wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen. Schon Ende Januar hatten Unbekannte drei Straßenbahnen in Jena beschossen. Zur Art der Geschosse macht die Polizei keine Angaben.