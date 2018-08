Tote Tauben führen zu Morgenstern, Bajonett und Schlagring

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Zwei erschossene Tauben haben die Polizei in Jena auf die Spur eines Waffennarren gebracht. Weil ein 55-Jähriger mit einem Luftgewehr auf Tauben geschossen haben soll, schlug ein Zeuge Alarm, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vor Ort fanden Beamte am Sonntagabend zwei tote Tauben. In der Wohnung des mutmaßlichen Schützen entdeckten sie dann den Angaben zufolge nicht nur ein Luftgewehr, sondern auch einen Morgenstern, zwei Revolver mit Patronen, ein Bajonett und einen Schlagring.

Alle Waffen seien sichergestellt worden, hieß es. Experten müssten nun überprüfen, ob es sich um echte Revolver handelt. Der Mann muss sich wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie das Waffengesetz verantworten.