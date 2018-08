Obduktion von getötetem Studenten: Haftantrag erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Die Leiche eines 26 Jahre alten chinesischen Studenten, die aus der Saale geborgen wurde, soll im Laufe des Mittwochs obduziert werden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. So solle die genaue Todesursache ermittelt werden. Am Dienstag hatte sich ein 23-jähriger vietnamesischer Student nach Angaben der Polizei bei der Behörde gemeldet und angegeben, den Mann getötet und dessen Leiche in die Saale geworfen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Gera geht davon aus, dass sie im Laufe des Mittwochs Haftantrag gegen ihn stellen wird, wie ein Behördensprecher sagt. Angaben zu den Hintergründen der Tat machte er nicht.