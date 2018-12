Mann soll Frauen betäubt und vergewaltigt haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Nach Ermittlungen der sogenannten "Soko Altfälle" ist gegen einen 56-Jährigen wegen des Verdachts mehrerer Vergewaltigungen erneut Haftbefehl erlassen worden. Der Mann soll drei Opfer betäubt und dann "massive sexuelle Handlungen" an ihnen vorgenommen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dies soll er auch gefilmt haben. Eine der Frauen sei zum Tatzeitpunkt knapp 16 Jahre alt gewesen.

Nach Angaben der Polizei stammten die Frauen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters. Nicht alle wussten überhaupt von den Übergriffen, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Die Frauen sollen zur Tatzeit bewusstlos gewesen sein. Welche Substanzen der mutmaßliche Täter benutzte, um die Frauen zu betäuben, sei nicht bekannt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Taten reichen laut Polizei bis in das Jahr 2001 zurück.

Der 56 Jahre alte Verdächtige gilt laut Polizei auch als Verdächtiger im Fall der im August 1996 in Jena verschwundenen Ramona Kraus. Die sterblichen Überreste der damals Zehnjährigen wurden etwa ein halbes Jahr später, im Januar 1997, in einem Waldgebiet bei Eisenach gefunden.

Der Fall ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt, gehört aber zu jenen Verbrechen, die von der Sonderkommission "Altfälle" in Jena seit ihrer Entstehung im Oktober 2016 wieder aufgegriffen wurden.

Im Zuge der erneuten Ermittlungen fanden die Beamten bei Durchsuchungen auch Hinweise zu anderen möglichen Verbrechen des Verdächtigen. So hatte die Polizei bei einer Durchsuchung Mitte Dezember unter anderem mehrere Datenträger und andere Beweismittel gefunden. Der 56-Jährige sitzt bereits wegen mehrerer Sexualstraftaten in Haft. Nach Angaben der Polizei wäre er aber im Januar frei gekommen. Durch den erneuten Haftbefehl sei dies nun verhindert worden.