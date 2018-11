Lauinger: Ausländische Häftlinge integrieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) hat einen fairen Umgang mit mutmaßlich straffällig gewordenen Ausländern angemahnt. "An manchen Stammtischen und auch von bestimmten Abgeordneten im Thüringer Landtag wird schnell die Forderung nach harten Strafen und unverzüglichen Abschiebungen laut", sagte er am Mittwoch auf dem Jugendgerichtstag in Jena. "Diese Forderung ist in den meisten Fällen weder realistisch, noch lässt sie ein ausreichendes Bewusstsein für rechtsstaatliche Prinzipien erkennen."

Wegen des Migrationshintergrunds mancher Häftlinge dürften außerdem nicht ganze Personengruppen diskriminiert werden, mahnte Lauinger. "Wenn aufgrund von einzelnen auffälligen Personen ganze Gruppen gesellschaftlich stigmatisiert und vorverurteilt werden, steigt die Gefahr einer wachsenden Desintegration. Was wiederum delinquentes Verhalten wahrscheinlicher macht." Stattdessen bräuchten die Häftlinge "Erfahrungen der gesellschaftlichen Integration, der Anerkennung und Achtung".

Auf dem 15. Thüringer Jugendgerichtstag diskutieren Richter, Kriminologen und andere Fachleute über Jugendkriminalität. Unter anderem sollte dort ein landesweites Modellprojekt vorgestellt werden, das die Radikalisierung junger Straftätern verhindern soll.