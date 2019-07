Jugendlicher in Wohnung gelockt und bedroht: Haftbefehle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Ein Jugendlicher ist in Jena-Lobeda in eine Wohnung gelockt und mit einem Messer bedroht worden. Gegen zwei Tatverdächtige, einen 21-Jährigen und einen 23-Jährigen, wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge sollen die beiden mutmaßlichen Täter gemeinsam mit einer Frau und einem weiteren Mann den Jugendlichen am Dienstag in die Wohnung gelockt. Dort bedrohten die Verdächtigen ihn mit einem Messer und forderten Geld.