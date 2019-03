Geruch führt Polizei zu mutmaßlichem Drogendealer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Starker Cannabis-Geruch ist einem mutmaßlichen Drogendealer in Jena zum Verhängnis geworden. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie in einem Mehrfamilienhaus den typischen Geruch deutlich wahrgenommen hatten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, folgten die Beamten der Wolke in eine Wohnung. Dort beschlagnahmten sie mehrere Gramm Marihuana, mehr als 1000 Euro Bargeld und zum Verkauf vorgesehene Tütchen, sowie eine Feinwaage und Konsumzubehör. Der 18-jährige Besitzer der Gegenstände wurde am Samstag vorübergehend festgenommen. Gegen ihn werde nun wegen Verdachts auf Drogenhandel ermittelt.