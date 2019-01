Zwei gesuchte Straftäter in Reisebus festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Bundespolizisten haben in einem Reisebus bei Frankfurt (Oder) zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Einer der beiden, ein 24-Jähriger, war im Dezember 2018 vom Amtsgericht Würzburg wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Strafe von 1200 Euro oder 80 Tagen Haft verurteilt worden, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Gegen den zweiten, einen 28-Jährigen, hatte das Amtsgericht Tiergarten 2016 Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls erlassen.

Die Männer wurden den Angaben zufolge am späten Donnerstagabend bei einer Kontrolle an einer Raststätte festgenommen. Der Bus aus Estland war in Richtung Bundesgrenze unterwegs. Da der 24-Jährige die Strafe nicht begleichen konnte, wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 28-Jährige wurde an den Zentralgewahrsam der Berliner Justiz übergeben. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten bei ihm mehrere Navigations- und Multimediageräte. Eines davon konnte einem Diebstahl aus Berlin zugeordnet werden.