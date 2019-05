Fahrräder in Itzehoe im Wert von etwa 9200 Euro erbeutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Itzehoe (dpa/lno) - Einbrecher haben in Itzehoe vier E-Bikes und Fahrradzubehör im Wert von etwa 9200 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl am Donnerstagmorgen zwischen 6.00 und 7.00 Uhr in einer Verkaufshalle für Fahrräder in der Helenenstraße. Nach dem Polizeibericht stiegen die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Halle ein und richteten dabei einen erheblichen Sachschaden an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen erbittet die Kripo Itzehoe.