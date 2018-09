Täter brechen in Bank ein und öffnen Sparbuchschließschrank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Issum (dpa/lnw) - Bislang unbekannte Täter sind in Issum im Kreis Kleve in eine Bank eingebrochen und haben einen Schließschrank aufgehebelt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten die Täter am frühen Morgen ein Fenster der Filiale auf der Rückseite aufgebrochen und dann den Schrank durchsucht. Ob und was entwendet wurde, war zunächst nicht klar. Die Täter waren laut Polizei bereits geflüchtet, als der Sicherheitsdienst eintraf.