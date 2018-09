Mann greift Mitbewohner mit Messer an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Isny (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre alter Mann hat in Isny (Landkreis Ravensburg) seinen 19-jährigen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen. Zudem habe der Angreifer versucht, ihn mit einem Kissen zu ersticken, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei Ravensburg ermittle wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Der Angreifer sitze in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige konnte sich laut Mitteilung losreißen und bei einem anderen Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen. Er wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Das Motiv für die Messerattacke sei noch unklar, hieß es bei der Polizei. Die Tat sei bereits am 13. September begangen worden.