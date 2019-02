Beifahrer stirbt nach Schlägen: 17-Jähriger gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein 26-jähriger Beifahrer, der bei einem Streit an einer Ampel in Iserlohn zu Boden geschlagen wurde, ist Stunden nach der Attacke gestorben. Die Polizei berichtete am Dienstag, sie habe einen 17 Jahre alten Verdächtigen gefasst und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft den Eltern übergeben. Er soll den Beifahrer in der Nacht zu Dienstag an einer Ampel angebrüllt - und ins Gesicht geschlagen haben, als dieser ausstieg. Das Opfer ging zu Boden, verletzte sich lebensgefährlich. Man gehe von Körperverletzung mit Todesfolge aus. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle gegeben haben, der Wagen mit dem mutmaßlichen Angreifer folgte dem Auto mit dem späteren Opfer.