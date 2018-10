Zu viel Chlor im Badewasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Inzell (dpy/lby) - Siebenmal so viel Chlor als normal war im Badewasser eines Schwimmbads im Landkreis Traunstein - nun ermittelt die Polizei. "Man hat das ziemlich schnell festgestellt, weshalb auch keinerlei Gefahr für die Badegäste bestanden hat", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Mitarbeiter des Hallenbades in Inzell konnten ausschließen, dass eigene Bedienfehler zu dem hohen Chlorgehalt geführt haben. Der Betriebsleiter informierte deshalb am vergangenen Mittwoch die Polizei. Die ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter.