Polizei schnappt fünf Drogendealer

Ingolstadt (dpa/lby) - Fünf Kilo Marihuana, 50 Gramm Kokain und fünf Festnahmen - so lautet die Bilanz eines Polizei-Einsatzes in Ingolstadt. Kurz nachdem vier Männer, die schon seit einiger Zeit im Visier der Polizei waren, in zwei Fahrzeugen die Autobahn 9 kommend verlassen hatten, hielten die Beamten sie zu einer Kontrolle an. Die Polizei vermutete, dass die Männer von einer Beschaffungsfahrt zurückkamen. In einem der Wagen entdeckten die Fahnder schließlich die Drogen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten zwar kein weiteres Rauschgift, jedoch einen fünften mutmaßlichen Komplizen. Die fünf Ingolstädter im Alter zwischen 24 und 31 Jahren sind mittlerweile alle in Untersuchungshaft.