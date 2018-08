Nach Streit in Kleingartenanlage: Tatverdächtiger in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Nach einem tödlichen Streit in einer Kleingartenanlage in Ingolstadt sitzt der 65 Jahre alter Besitzer der Gartenlaube in Untersuchungshaft. Er soll einen 30 Jahre alten Mann getötet haben und wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer, ein arbeitsloser Mann aus dem Landkreis Landshut, hatte nach ersten Erkenntnissen in den Tagen zuvor Arbeiten in der Anlage verrichtet. In der Nacht zum Freitag tranken die beiden Männer zusammen Alkohol. Warum es dann zum Streit kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der 30-Jährige wurde mit schweren Stichverletzungen leblos gefunden, der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Der 65-jährige Tatverdächtige äußerte sich zunächst nicht.