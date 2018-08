Mehrere Verletzte bei Randale in Asylunterkunft: Festnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Bei Ausschreitungen in einer Ingolstädter Asylunterkunft sind mehrere Polizisten und Sicherheitsleute leicht verletzt worden. Auslöser für den Zwischenfall am Freitag war laut Polizeiangaben vom Samstag die geplante Verlegung eines 22-jährigen Bewohners in ein anderes Zimmer. Der Mann habe sich offenbar lautstark dagegen gewehrt. Als die Beamten eintrafen, schrien nach deren Angaben rund 30 Bewohner lautstark durcheinander und attackierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Zwei Sicherheitsleute wurden dabei leicht verletzt.

Insgesamt nahm die Polizei bei dem Einsatz mit rund 20 Beamten fünf Menschen vorübergehend fest. Zwei Tatverdächtige leisteten bei ihrer Festnahme Widerstand und verletzten dabei drei Beamte leicht. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wird gegen sieben Menschen ermittelt, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung.