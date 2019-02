Direkt aus dem dpa-Newskanal

Immelborn (dpa/th) - Von einem Firmengelände in Immelborn (Wartburgkreis) haben Unbekannte Buntmetall im Wert von rund 20 000 Euro gestohlen. Die Täter seien über das Wochenende auf das Gelände in einem Gewerbepark am Bahnhof eingedrungen und hätten das Metall aus mehreren verschlossen Containern gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. In den Containern befanden sich unter anderem Kupferspäne. Die Polizei sucht Zeugen.