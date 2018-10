SEK-Einsatz im Ilm-Kreis nach Einbruch bei Waffenbehörde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenfeld (dpa/th) - Nach einem Einbruch in eine Waffenbehörde des Ilm-Kreises hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ein Haus in Altenfeld durchsucht und vier Männer festgenommen. Bei dem Einsatz wurden nach Polizeiangaben am Dienstag Objekte gefunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Beute aus der Behörde gehören. Waffen waren nach ersten Angaben nicht darunter.

In die Außenstelle des Landratsamtes in Ilmenau waren am Wochenende Diebe eingestiegen. Die Polizei sei zunächst davon ausgegangen, dass die Täter auch Waffen erbeutet haben könnten, sagte eine Polizeisprecherin. Daher seien für die Durchsuchungsaktion Spezialkräfte angefordert worden. Zuvor habe ein Zeuge der Polizei einen konkreten Hinweis zu dem Haus in Altenfeld gegeben.

Zur Außenstelle des Landratsamtes gehört auch die Waffenbehörde, wo Bürger beispielsweise freiwillig Waffen abgeben können.