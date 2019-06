Mann wirft 42-Jährigem Bierflasche ins Gesicht: Verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Bei einem Streit hat 34-Jähriger seinem 42 Jahre alten Kontrahenten eine Flasche Bier ins Gesicht geworfen und ihn dabei verletzt. Der 42-Jährige kam mit Schnittwunden im Gesicht in der Nacht zu Samstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zu dem Streit war es zwischen mehreren Besuchern eines Stadtfestes in Ilmenau gekommen. Um was es dabei ging, war zunächst unklar. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.