Mann wird festgehalten und ins Gesicht geschlagen

Ilmenau (dpa/th) - Mit mehreren Schlägen ins Gesicht ist ein 32 Jahre alter Mann am Samstag schwer verletzt worden. Zwei Männer hatten ihn in Ilmenau festgehalten, während ein 40-Jähriger auf ihn einschlug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Der 32-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte die drei Tatverdächtigen nach dem Vorfall. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.