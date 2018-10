Einbruch: Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die im Zusammenhang mit einem Einbruch in einer Waffenbehörde im Ilm-Kreis festgenommenen Männer werden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dies solle noch am Vormittag geschehen, sagte ein Polizeisprecher in Erfurt. Die Beamten hatten am Dienstag ein Haus in Altenfeld durchsucht und mit einem Spezialeinsatzkommando vier Männer festgenommen. Bei dem Einsatz wurden drei Gewehre, zwei Pistolen sowie Formulare, Dokumente und andere Objekte gefunden, die dem Landratsamt zugeordnet werden konnten.

Diebe waren am Wochenende in die Außenstelle des Landratsamtes in Ilmenau eingebrochen. Zu dem Amt gehört auch die Waffenbehörde, bei der Bürger beispielsweise freiwillig Waffen abgeben können. Die Einbrecher nahmen Blanko-Formulare und TÜV-Siegel mit. Die Polizei war davon ausgegangen, dass die Täter auch Waffen erbeutet haben könnten. Daher waren für die Durchsuchungsaktion Spezialkräfte angefordert worden.